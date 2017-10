Arabier onder vuur omdat hij echtgenote verboden rijles geeft

Een medewerker van een oliemaatschappij in Saudi-ArabiŽ heeft een wagonlading kritiek over zich heen gekregen, omdat hij gisteren een foto twitterde waarop te zien is hoe hij zijn echtgenote rijles geeft. Tot juni 2018 is het in de golfstaat voor vrouwen nog verboden hun rijbewijs te halen. Vooral mannen vinden de selfie 'voorbarig' en 'beschamend', maar vrouwen reageren juist positief.Eind september ondertekende de Saudische koning Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed een decreet waardoor vrouwen een rijbewijs mogen halen. Ze mogen na dat moment zonder toezicht van een man rijden. In Saudi-ArabiŽ is het officieel niet verboden voor vrouwen een voertuig te besturen, maar omdat ze geen rijbewijs mogen halen, komt het in de praktijk nauwelijks voor. De golfstaat is het enige land ter wereld met zo'n wet.Saudische vrouwen protesteren al jaren tegen het verbod. Islamitische geestelijken waren altijd fel tegenstander van vrouwen achter het stuur. Zij stelden dat autorijden vrouwen losbandig zou maken en dat er een risico zou zijn voor schade aan de eierstokken. Maar inmiddels is een meerderheid van de Hoge Raad van Religieuze Geleerden om. De raad steunt het decreet van koning Salman.Nu vrouwen straks hun rijbewijs mogen halen, betekent dat nog niet dat ze vanaf volgend jaar zomer ook de weg op kunnen. Er zijn in Saudi-ArabiŽ nog geen rijscholen waar vrouwen kunnen lessen. Daarnaast zijn nog geen regels opgesteld voor de omgang van mannelijke politieagenten met vrouwelijke bestuurders.Volgens Faisal BaDughaish, de man die de massaal gedeelde selfie twitterde, is hij bewust begonnen zijn vrouw nu al les te geven. Dat deed hij volgens eigen zeggen niet op de openbare weg maar op een parkeerplaats. ,,Ik doe het legaal ter voorbereiding op de nieuwe wet'', schreef hij bij zijn tweet. Hoewel de foto werd getrakteerd op veel negatieve reacties van mannen zijn er ook mannen die zijn voorbeeld juist willen volgen. ,,Dit gaan we ook doen'', stelt iemand. Een vrouw reageert dat haar echtgenoot haar waarschijnlijk nooit zal laten lessen. ,,Dus ga ik maar alvast stiekem oefenen met mijn zoon.''Faisal BaDughaish werd, zo vertelde hij aan de BBC, schriftelijk met de dood bedreigd vanwege zijn controversiŽle selfie. Hij heeft daar inmiddels aangifte van gedaan bij justitie in Saudi-ArabiŽ.