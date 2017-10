Vier tieners willen gouverneur van Kansas worden

Bij de verkiezingen voor een nieuwe gouverneur van de Amerikaanse staat Kansas zijn vier tieners in de race. De kandidaten zijn middelbare scholieren van 16 en 17 jaar oud.



In totaal hebben zich tot nu toe bijna twintig kandidaten aangemeld. In Kansas zijn er geen basiseisen voor kandidaten die een gooi doen naar het gouverneurschap. Ze hoeven alleen ongeveer 2000 euro te betalen.



De 17-jarige Republikein Dominic Scavuzzo is de laatste tienerkandidaat die zich aanmeldde. "Dit laat zien dat de jeugd van Kansas wel degelijk betrokken is."



Niet iedereen neemt de jonge kandidaten serieus. "Deze kinderen doen dit als stunt. Dat geven ze zelf toe", zegt hoogleraar politicologie Russell Fox.



In interviews houden de kandidaten vol dat ze echt gouverneur willen worden. "Iedereen zegt dat we dit alleen doen om aandacht te krijgen, maar wij zijn serieus. Wij willen winnen", zegt de 17-jarige Republikein Ethan Randleas.



Over hun inhoudelijke programma is nog niet veel bekend. De 17-jarige Republikeinse kandidaat Tyler Ruzich zegt in te zetten op solide overheidsfinanciŽn, waardoor genoeg geld beschikbaar blijft voor gezondheidszorg en onderwijs.



Naar aanleiding van de vele tienerkandidaten pleit de Republikeinse fractieleider in het parlement van Kansas voor een minimumleeftijd. "Enige levenservaring is belangrijk als je de politiek in gaat", zegt de 70-jarige Don Hineman. Hij vindt dat de vier zich beter kunnen kandideren voor een studentenraad.



Politicoloog Russell Fox denkt dat de vier tieners bij de verkiezingen van volgend jaar geen schijn van kans maken. "Geen van hen kan de tonnen betalen die nodig zijn voor een effectieve campagne", zegt hij. Daardoor ontbreekt het aan naamsbekendheid en daar draait het volgens hem om in het stemhokje.

Reacties

09-10-2017 10:18:56 stora

Stamgast



Quote:

Politicoloog Russell Fox denkt dat de vier tieners bij de verkiezingen van volgend jaar geen schijn van kans maken. "Geen van hen kan de tonnen betalen die nodig zijn voor een effectieve campagne", zegt hij. Daardoor ontbreekt het aan naamsbekendheid en daar draait het volgens hem om in het stemhokje.

Wat de goede man niet doorheeft dat dit soort jonge gasten heel goed zijn op internet.

En als je goed bent op internet, dan val je ook op bij de journaals en andere media.

Als die jongens echt serieus zijn dan kan dat nog wel eens voor verrassingen gaan zorgen. Wat de goede man niet doorheeft dat dit soort jonge gasten heel goed zijn op internet.En als je goed bent op internet, dan val je ook op bij de journaals en andere media.Als die jongens echt serieus zijn dan kan dat nog wel eens voor verrassingen gaan zorgen.

09-10-2017 10:27:08 allone

Oudgediende



Quote:

"Enige levenservaring is belangrijk als je de politiek in gaat" ja.. en nee. Die 'vele ervaring' kan ook een nadeel zijn. ja.. ennee. Die 'vele ervaring' kan ook een nadeel zijn.

09-10-2017 11:17:47 merlinswit

Erelid



Het kan juist wel werken met deze tieners omdat ze wel naamsbekendheid krijgen bij hhn leeftijdsgenoten en ietsje oudr. De ouders van deze kindren zullen de namen dan ook thuis horen. De tonnen aan geld horen bij het oude campagne voeren. Deze jongeren zijn daar nog niet in vast geroest. Juist dat de jongeren nog weinig banden hebben kan voor ze werken. Men is in NL bjvoorbeeld de corruptie en oude politiek meer dan beu. Een frisse wind kan dan zeker geen kwaad. Dat je levens ervaring nodig hebt is onzin. Regeren is vooruit zien. Deze jongeren hebben oha mer kennis van huidige ontwikkelingen en hebben (als het goed is) media lezen gehad. De huidige jongren krijgen les in het herkennen van goede bronnen en minder betrouwbare bronnen. Ook weten ze dat cijfers uit statistiek relatief zijn en dat een proffessor/ doctor, ingenieur ook vaak gebruik maakt van vervalsing van resultaten. Terwijl vroeger wat een "autoriteit" zei automatisch voor waar werd aangenomen.

Er worden veel beslissingen voor en over jongeren genomen. Daar hebben deze lui meer zicht op dan die oudjes.

09-10-2017 11:24:54 Emmo

Stamgast



Veel mensen hebben het vertrouwen verloren in de gevestigde politiek, om wat voor reden dan ook. Dat kan voor deze jongeren een belangrijk punt in het voordeel zijn. @merlinswit : De winst van Wilders, Baudet en DENK in Nederland, de winst van Trump in Amerika, de winst van AfD in Duitsland, duiden volgens mij op voornamelijk het volgende:Veel mensen hebben het vertrouwen verloren in de gevestigde politiek, om wat voor reden dan ook. Dat kan voor deze jongeren een belangrijk punt in het voordeel zijn.

09-10-2017 11:31:33 stora

Stamgast



Deze jongens kunnen het in ieder geval niet slechter doen dan de president.

09-10-2017 12:21:31 stora

Stamgast



@allone , voor meer doen heeft hij geen tijd.

09-10-2017 12:49:37 Emmo

Stamgast



@stora : Ik vind anders dat hij het aardig goed doet op de gebieden die je noemt

09-10-2017 20:11:57 botte bijl

Stamgast



ook daar gebeurt het af en toe dat tieners niet hun zin krijgen

