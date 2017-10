Schot al maanden vast in Dubai na onbedoelde aanraking in kroeg

Harron was in een drukke kroeg in de oliestaat. Hij liep van de bar terug naar zijn tafel door een groep mensen en hield daarbij zijn vrije hand boven zijn glas om morsen te voorkomen. Hij raakte per ongeluk de heup van een andere man aan, die daar blijkbaar niet van gediend was. Deze man belde de politie, die de Schotse toerist even later oppakte voor onzedelijk gedrag en alcoholgebruik.



Vijf dagen zat Harron in de gevangenis, waarna hij voorlopig werd vrijgelaten. Wel moest hij zijn paspoort inleveren. Hij zit inmiddels al drie maanden in Dubai en kan tot drie jaar gevangenisstraf krijgen als hij veroordeeld wordt. Doordat hij het land niet mag verlaten, is de elektricien zijn baan kwijtgeraakt en moet hij voor de kosten van zijn rechtszaak opdraaien.



Volgens de organisatie Detained in Dubai bewijst het voorval hoe kwetsbaar buitenlandse toeristen in Dubai zijn. De stichting heeft contact gehad met Harron en ook het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte. Hij krijgt consulaire bijstand, aldus een woordvoerder.

Reacties

09-10-2017 09:44:24 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.500

OTindex: 57.525

Is alcoholgebruik in de kroeg daarginds dan ook verboden? Waarom wordt het daar dan geschonken?

09-10-2017 09:49:08 allone

Oudgediende



WMRindex: 29.831

OTindex: 60.035





Wat zegt @de_Mexicaan er van, onze correspondent en ervaringsdeskundige ter plaatse?



Laatste edit 09-10-2017 09:49 @Mamsie : misschien wordt hij veroordeeld voor onzedelijk gedrag?Wat zegt @de_Mexicaan er van, onze correspondent en ervaringsdeskundige ter plaatse?

09-10-2017 13:26:55 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.326

OTindex: 2.769

@allone : Ik heb al een half jaar geen taal of teken meer van hem gezien. Ik vrees het ergste...

09-10-2017 18:24:01 Grouse

Senior lid



WMRindex: 589

OTindex: 517

Mooi dat ik daar dus niet naartoe ga

09-10-2017 19:16:26 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.876

OTindex: 142

T S Wat een achterlijke bende daar... Dubai daar moet je dus niet zijn...

09-10-2017 20:09:56 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.906

OTindex: 27.671

@venzje :

nou je het zegt, mogelijk heeft ook hij per ongeluk iemand aangeraakt en zit hij vast. we lezen hier net dat zoiets daar wel vaker gebeurt nou je het zegt, mogelijk heeft ook hij per ongeluk iemand aangeraakt en zit hij vast. we lezen hier net dat zoiets daar wel vaker gebeurt

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: