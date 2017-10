Mythische zangvogel uit Liberia heeft hoogstwaarschijnlijk nooit bestaan

De Liberiaanse loofbuulbuul is een soort die in vogelaarskringen een bijna mythische status genoot. Wetenschappers zoeken al jaren naar levende soortgenoten van het enige bekende exemplaar, een dier dat werd doodgeschoten in een regenwoud het zuidoosten van Liberia. Nieuw DNA-onderzoek wijst echter uit dat de soort nooit heeft bestaan. De geschoten vogel blijkt namelijk een kleine loofbuulbuul te zijn. En laat die soort nou helemaal niet zo zeldzaam zijn in westelijk Afrika. De Liberiaanse loofbuulbuul werd tot nu toe beschouwd als een aparte soort door bijzondere gele vlekjes op de veren van het enige bekende exemplaar. Deze vlekjes zijn echter ontstaan door een voedseltekort, zo blijkt uit de nieuwe studie, en dus niet door bijzondere genen. Het DNA van de vogel wijkt in werkelijkheid niet of nauwelijks af van dat van de kleine loofbuulbuul.