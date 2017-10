Onderzoekers stuiten op het mogelijke graf van Sint Nicolaas

Gevonden: een graftombe die weleens het lichaam van Sint Nicolaas kan bevatten. Turkse onderzoekers zijn in Nicolaas’ woonplaats gestuit op een grote ondergrondse tempel.



Die bevindt zich onder de Sint Nicolaaskerk in Demre, een Turkse stad die is gebouwd op de plaats waar vroeger Myra lag. Volgens de overleveringen was Nicolaas in de vierde eeuw bisschop van die plaats. Tot voor kort werd aangenomen dat er onder de vloer van de kerk niets bijzonders te vinden was, maar recent bodemonderzoek heeft uitgewezen dat het wel degelijk de moeite waard is om er te graven.



De tempel zou nog bijna volledig intact zijn. Daardoor is het ook goed denkbaar dat Nicolaas’ lichaam er nog ligt, zegt onderzoeker Cemil Karabayram tegen The Guardian. “We gaan de bodem in en misschien vinden we zijn ongeschonden lichaam wel.”



Voor het Vaticaan is Nicolaas een heilige zoals er zoveel zijn, maar historisch speelt hij uiteraard een belangrijke rol. Over zijn vrijgevigheid jegens kinderen en zijn heldhaftige optreden bij het redden van kinderen in moeilijkheden bestaat al eeuwen een aantal legendes. In Nederland en Vlaanderen waren die de grondstof voor de Sinterklaastraditie, in de Verenigde Staten en Canada mondden ze uit in de persoon Santa Claus.



De eventuele vondst van Nicolaas’ lichaam kan leiden tot politiek-religieuze twisten. In sommige christelijke kringen, waaronder de Russisch-orthodoxe kerken, gaat men ervan uit dat het lichaam al lang is gevonden. Het zou ooit door zeelieden naar de Italiaanse stad Bari zijn gesmokkeld. In de Russisch-orthodoxe kerk is Nicolaas erg geliefd. Zijn vermeende lichaam werd eerder dit jaar zelfs naar Moskou gevlogen, daar werd het een paar maanden tentoongesteld. In die tijd kwamen duizenden Russen hem vereren.



Volgens de Turkse onderzoekers zitten de Russen ernaast. Zij claimen nu op basis van oude documenten dat het lichaam dat naar Bari is verscheept, niet van Nicolaas was, maar van een gewone priester. Hun conclusie: Nicolaas ligt al eeuwen op dezelfde plek.

