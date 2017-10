Recordbedrag voor Chinees schaaltje

Op een veiling in Hongkong heeft een anonieme koper ruim 32 miljoen euro neergeteld voor iets dat op een doodgewoon schaaltje lijkt. In werkelijkheid gaat het om 900 jaar oud keizerlijk porselein uit China.Het schaaltje, een zogenoemd Ruobject, werd gebruikt om penselen in schoon te maken. Het is zo'n 15 centimeter in doorsnee en werd exclusief voor de Chinese keizer gemaakt tijdens de noordelijke Song dynastie, tussen 1086 en 1106.De anonieme koper deed het winnende bod per telefoon. Nooit eerder werd er zoveel geld betaald voor Chinees porselein, meldt veilinghuis Sotheby's.Wereldwijd zijn slechts 79 Ruobjecten bekend. Die worden gerekend tot de fraaiste soorten keramiek. In 2012 bracht een vergelijkbare Chinese Ru nog 'slechts' 22,5 miljoen euro op.