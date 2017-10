Giftige paddenstoelen vellen al tientallen wildplukkers

De zomer was nat en de herfst koud, en daardoor zijn er meer paddenstoelen dan ooit. Dat leidt ook tot meer vergiftigingen. Vooral mensen van buitenlandse komaf plukken en eten er lustig op los.Dit jaar zijn al meer dan 180 mensen naar de dokter gestapt omdat ze mogelijk giftige paddenstoelen hebben gegeten. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Het aantal ‘blootstellingen’ was in september van dit jaar al vele malen hoger dan in heel 2016, toen 132 meldingen binnenkwamen.Het wemelt dit seizoen van de paddenstoelen en dus van de zwammenplukkers. Op de meeste plekken is het verboden om dozen paddenstoelen mee te nemen uit het bos. Daarnaast zijn sommige zwammen giftig. ,,Voor elke eetbare paddenstoel bestaat een giftige variant die er bijna exact hetzelfde uitziet”, waarschuwt boswachter André Wels van Staatsbosbeheer.Massaal gepluktWels werkt in het natuurgebied Horsterwold, rondom Zeewolde. Daar staat het, net als op veel andere plekken in ons land, op dit moment helemaal vol met paddenstoelen. ,,Het weer is goed voor de zwam. Het is vochtig en de nachten zijn koud.” Wels organiseert binnenkort een paddenstoelenexcursie, maar hij is ook bezorgd. ,,De paddenstoelen worden massaal geplukt.”Staatsbosbeheer heeft als regel dat bezoekers slechts 250 gram aan zwammen mee mogen nemen. Genoeg om een maaltijd mee te maken. Er zijn ook natuurbeheerders die een algeheel plukverbod hebben. Wels, zijn collega’s en de buitengewoon opsporingsambtenaren in de natuurgebieden zijn razend druk met controles. Hoeveel boetes er worden uitgedeeld, is onbekend.Plukkende PolenStaatsbosbeheer merkt dat vooral mensen van buitenlandse komaf veel plukken. Polen en bewoners van asielzoekerscentra. ,,Die zijn gewend paddenstoelen te plukken en te eten”, zegt Joke Bijl van de natuurorganisatie. Een zegsvrouw van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat weten dat er ieder jaar opnieuw via voorlichtingsbrieven en posters gewaarschuwd wordt op azc’s.Giftige paddenstoelen kunnen veel ellende veroorzaken en zelfs tot de dood leiden. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is dit jaar al 182 keer benaderd met vragen over mensen die ziek zijn geworden door paddenstoelen. In heel 2016 lag het aantal belletjes op 137, in 2015 nog op 162. In verreweg de meeste gevallen gaat het om jonge kinderen die een hap van een ‘verkeerde’ paddenstoel hebben genomen.ZiekmeldingenEen kleiner deel gaat om mensen die met geplukte zwammen een maaltijd hebben bereid en daar ziek van worden. ,,Over dodelijke slachtoffers hebben we de laatste jaren niets gehoord, maar wij krijgen natuurlijk niet alle meldingen binnen”, zegt toxicoloog Antoinette van Riel van NVIC.Haar Belgische collega’s van het Antigifcentrum zijn deze week een campagne begonnen om de plukkers van paddenstoelen te waarschuwen voor giftige exemplaren. ,,Wij hebben bij het uitkomen van ons jaarverslag in augustus ook aandacht gevraagd voor de risico’s van zelf plukken en we roepen mensen op om heel voorzichtig te zijn. Alle aandacht juichen we toe. Er zijn dit jaar zo veel paddenstoelen, niet alleen in bossen maar ook in tuinen en plantsoenen.”