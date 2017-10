Politie krijgt nieuwe handboeien die minder opvallen in het donker

Politieagenten krijgen nieuwe handboeien omdat de oude te oud, te zwaar en te opvallend in de nacht zijn. Dat bevestigt een woordvoerder van de Staf Korpsleiding na berichtgeving in het Algemeen Dagblad. "Daarmee moet de grijze handboei plaatsmaken voor een zwarte variant", zegt een woordvoerder van de Staf Korpsleiding.



Het duurt ongeveer zes jaar voordat alle 35.000 politiemensen op straat uitgerust zijn met een nieuwe set.



Sommige politie-eenheden werken al langer met zwarte handboeien, die in de nacht minder zichtbaar zijn. Andere agenten verfden hun handboeien zwart, omdat verdachten door de glimmende handboeien sneller op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de politie.



"En van de veranderingen is dat de boeien minder zwaar zijn dan de oude, omdat ze gemaakt worden van aluminium."



Bij de oude handboei zit maar n sleuteltje, dat soms kwijtraakt tijdens het werk. De nieuwe worden geleverd met drie sleutels in verschillende maten. Daardoor is het voor de politie makkelijker om de boeien open of dicht te maken.



Politievakbond ACP klaagde al langer over de handboeien. "Ze gaan al tien jaar mee, dan verouderen de boeien op een gegeven moment. Iemand die tegen een behoorlijke hoeveelheid pijn kan, kan de handboeien breken."



Een arrestant uit Oss kon zichzelf vorig jaar losmaken door metaalmoeheid van de boei.

