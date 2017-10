Duitse vrouw beboet voor plaatsen dashcams

De rechtbank in München heeft een Duitse vrouw beboet omdat ze in haar auto twee dashcams had ingebouwd. Die liet ze beelden maken als haar auto geparkeerd stond.



De vrouw had al eens schade gehad aan haar auto, vermoedelijk bij een parkeeractie. De veroorzaker had zich toen niet gemeld, dus besloot de 52-jarige vrouw de camera's in haar auto te plaatsen. Toen het opnieuw gebeurde, ging de vrouw met de beelden naar de politie.



De rechtbank komt tot de conclusie dat de vrouw met het filmen de privacy schendt van anderen, omdat ze in de openbare ruimte beelden verzamelde. De rechtbank wees op de gevolgen als alle Duitsers dergelijke beelden zouden maken. De vrouw krijgt daarom een boete van 150 euro.



Bij het vonnis hield de rechtbank er wel rekening mee dat de auto van de vrouw al eerder was beschadigd; ze had daarmee wel een reden om de camera's in te zetten.



Schending van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens kan leiden tot een boete tot 150.000 euro. De rechtbank woog bij het bepalen van de hoogte mee dat de vrouw maandelijks zo'n 1500 euro verdient.

Reacties

03-10-2017 18:19:40 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 28.951

OTindex: 15.403

Het recht op privacy is niet verkeerd, maar je kunt het ook overdrijven. Tenslotte mag je, ook in Duitsland, gewoon fotograferen en filmen in het openbaar. Deze rechter zegt met zoveel woorden dat dit niet toegestaan is.

03-10-2017 19:09:16 DOAfan1

Actief lid

WMRindex: 122

OTindex: 2





Wat ik mis is waarom ze continu laat opnemen. Ik heb ook een dashcam in mijn auto en de meesten zijn uitgerust met een parkeerfunctie. Dan is het inactief totdat er een bepaalde versnelling plaatsvindt (zoals bij een botsing). Het neemt dan een minuut aan film op en wordt weer inactief.



Zie ook de volgende discussie op tweakers.net hierover:https://tweakers.net/nieuws/130259/duitse-rechter-legt-automobilist-boete-op-voor-gebruik-dashcam.html



Laatste edit 03-10-2017 19:13



Laatste edit 03-10-2017 19:13 @Emmo : wat er gesuggereerd wordt is dat haar auto dan eigenlijk dienst doet als een permanente surveillance. Naar ik meen is het plaatsen van een bewakingscamera ook alleen toegestaan op eigen grondgebied waarbij de camera alleen eigen erf in beeld mag brengen. In principe is het permanent laten opnemen met een dashcam niet anders.Wat ik mis is waarom ze continu laat opnemen. Ik heb ook een dashcam in mijn auto en de meesten zijn uitgerust met een parkeerfunctie. Dan is het inactief totdat er een bepaalde versnelling plaatsvindt (zoals bij een botsing). Het neemt dan een minuut aan film op en wordt weer inactief.Zie ook de volgende discussie op tweakers.net hierover:https://tweakers.net/nieuws/130259/duitse-rechter-legt-automobilist-boete-op-voor-gebruik-dashcam.html

03-10-2017 19:33:14 stora

Stamgast



WMRindex: 6.816

OTindex: 875



Wij hebben 4 camera's op buiten gericht. Voor mijn huis is een driesprong en zo kunnen we op monitor zien wie of wat er loopt of tijdt.

Buren moeten door het gordijn gluren als ze wat willen zien.

Een grappig voorval, iemand kwam op visite en was drijfnat van de regen.

Komt hij binnen en zegt hij, het stort de hemel uit. Kijken wij op de monitor en zeggen, nee hoor, niet 1 auto heeft zijn ruitenwisser aan.

(Dat zijn allemaal auto's die geparkeerd staan.)

Stond die man ons toch heel dom aan te kijken @DOAfan1 , dan zijn wij hier thuis harstikke strafbaar bezigWij hebben 4 camera's op buiten gericht. Voor mijn huis is een driesprong en zo kunnen we op monitor zien wie of wat er loopt of tijdt.Buren moeten door het gordijn gluren als ze wat willen zien.Een grappig voorval, iemand kwam op visite en was drijfnat van de regen.Komt hij binnen en zegt hij, het stort de hemel uit. Kijken wij op de monitor en zeggen, nee hoor, niet 1 auto heeft zijn ruitenwisser aan.(Dat zijn allemaal auto's die geparkeerd staan.)Stond die man ons toch heel dom aan te kijken

03-10-2017 22:56:33 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 60.773

OTindex: 27.629



in het ene land mag je die niet gebruiken en in het andere land krijg je korting bij de autoverzekering als je er eentje neemt. het wordt tijd dat er in de EU overal dezelfde regels voor komen de dashcam weer....in het ene land mag je die niet gebruiken en in het andere land krijg je korting bij de autoverzekering als je er eentje neemt. het wordt tijd dat er in de EU overal dezelfde regels voor komen

03-10-2017 23:03:23 DOAfan1

Actief lid

WMRindex: 122

OTindex: 2





Naar ik begrijp kan het problematisch zijn als buren over privacy klagen. @stora : zie ook het volgende artikel over een rechtzaak tegen een man met dwarslaesie en zijn IP camera's. https://tweakers.net/nieuws/127947/rechter-dwarslaesiepatient-hoeft-camera-niet-weg-te-halen-voor-privacy-buren.htmlNaar ik begrijp kan het problematisch zijn als buren over privacy klagen.

03-10-2017 23:23:48 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 28.951

OTindex: 15.403

@botte_bijl: Tsja, daar is de EU oorspronkelijk voor opgericht. Alleen krijg ik de indruk dat de originele doelstellingen ietwat ondergesneeuwd raken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: