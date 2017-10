Leen Bakker hoeft goedkope bedden niet te leveren

Leen Bakker hoeft de hoogslapers die het per ongeluk heel goedkoop aanbood via de website, niet te leveren. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald volgens jurist Chitzki Loonstein, die zo'n 800 klanten vertegenwoordigt.



De hoogslaper kost normaal gesproken 319 euro maar stond deze zomer even voor 24,95 euro op de website van de woonwinkel. Het nieuws verspreidde zich snel. Leen Bakker kreeg zo'n 47.000 bestellingen voor ruim 60.000 hoogslapers.



De rechter heeft nu bepaald dat Leen Bakker de bedden niet hoeft te leveren. "Leen Bakker betoogde in de rechtszaal dat 99 procent van de klanten pas een bed bestelde nadat het bedrijf zelf al een bericht had geplaatst op social media dat het om een prijsfout ging. De rechter is hierin meegegaan, zonder dat Leen Bakker hier overtuigend bewijs voor leverde", aldus Loonstein.



De jurist gaat nu bekijken met de beddenkopers die hij vertegenwoordigt of ze een bodemprocedure gaan starten.

Reacties

03-10-2017 17:23:59 sndrr

Junior lid

WMRindex: 6

OTindex: 27

Geen gespreid bedje dus voor de beddenkopers.

03-10-2017 17:42:22 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 28.951

OTindex: 15.403

Mijnheer Loonstein had zijn cliënten beter van behoorlijk advies kunnen dienen. Volgens de Consumentenbond is een duidelijke (zet)fout in een advertentie geen rechtsgeldige advertentie. De leverancier is dan niet gehouden voor die prijs te leveren. Een prijsverschil van een factor tien voldoet daar ruimschoots aan. Beetje dom van die jurist.

03-10-2017 18:10:27 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.897

OTindex: 27.300

De jurist gaat nu bekijken met de beddenkopers die hij vertegenwoordigt of ze een lattenbodemprocedure gaan starten.

03-10-2017 18:12:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.453

OTindex: 57.215

Iedereen met een klein beetje gezond verstand kan op zijn klompen aanvoelen dat zo'n onwaarschijnlijk lage prijs een vergissing zal zijn.

Als iets haast te mooi is om waar te zijn is het ook meestal niet waar.

03-10-2017 20:33:53 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.559

OTindex: 55

Ben ik de enige die in plaats van leenbakker, leo beenhakker las?

03-10-2017 20:36:01 stora

Stamgast



WMRindex: 6.816

OTindex: 875

@Heusdenaar ,

Want wij lezen wat er staat Want wij lezen wat er staat

03-10-2017 20:41:29 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.559

OTindex: 55

@stora : Misschien heb ik don Leo wel heel erg gemist

03-10-2017 20:45:54 stora

Stamgast



WMRindex: 6.816

OTindex: 875

@Heusdenaar , het is dat ik af en toe de krant lees, anders had ik niet eens geweten wie die beste man is.

03-10-2017 22:50:50 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 60.773

OTindex: 27.629

Quote:

De jurist gaat nu bekijken met de beddenkopers die hij vertegenwoordigt of ze een bodemprocedure gaan starten.

wordt dus mogelijk vervolgd.... wordt dus mogelijk vervolgd....

03-10-2017 23:22:12 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 28.951

OTindex: 15.403

@botte_bijl: Ik denk dat de geachte jurist in kwestie van mening is dat de kwestie nog niet voldoende uitgemolken is.

