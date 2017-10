Wegbelijning in Oostzaan werkt op de lachspieren

In het Noord-Hollandse Oostzaan heeft de straat Kerkbuurt momenteel in heel het land de lachers op zijn hand. De reden? Een wel heel bijzondere belijning op de weg.Lillian Fischer, een van de inwoners van het dorp, filmde het bijzondere tafereel vanuit de auto. In het begin lijkt alles nog normaal, maar dat wordt heel snel anders.Het is zeker geen dronken wegwerker geweest. De lokale politiek heeft dit bewust zo bedacht, meldt regionale omroep NH Nieuws.Het idee is dat fietsstroken aan weerszijden van de weg gewoon hun volledige breedte houden, ook al wordt de weg hier en daar smaller. Het gevolg is dan automatisch dat het de gewone weg is die smaller wordt, in plaats van de fietspaden.Omdat de fietspaden niet met een doorgetrokken streep zijn gemarkeerd, maakt het strikt genomen weinig uit, maar de hoop is dat een automobilist zich wel anders gedraagt.