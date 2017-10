Boeings te koop op Chinese veilingsite

Op een veilingsite in China worden drie Boeings van het type 747 aangeboden. De veiling is openbaar; iedereen die genoeg geld heeft, mag meebieden.De groene toestellen zijn afkomstig van de Chinese luchtvaartmaatschappij Jade Cargo. Het bedrijf ging vijf jaar geleden failliet, maar drie toestellen werden maar niet verkocht. Zes eerdere veilingen, offline, leverden geen koper op.De minimumprijs van het goedkoopste toestel is ongeveer 15,5 miljoen euro. Ge´nteresseerden moeten een borg betalen voor ze een bod kunnen uitbrengen. De veiling sluit op 20 november.Het gebeurt niet vaak dat een vliegtuig publiekelijk wordt geveild. Meestal worden toestellen na een faillissement doorverkocht aan een andere luchtvaartmaatschappij, een enkele keer worden ze doorverkocht aan regeringsleiders.Zo is de Amerikaanse president Donald Trump in zijn zoektocht voor de nieuwe Air Force One (en Two) uitgekomen bij twee gloednieuwe Boeings die bedoeld waren voor de Russische maatschappij Transaero, die voor de levering failliet ging.Ook in Nederland werd gedacht aan een tweedehands toestel voor het nieuwe regeringsvliegtuig. In april werd bekend dat het kabinet toch een nieuw toestel bij Boeing koopt voor 89 miljoen euro.