Man klemt zich 25 kilometer lang vast aan Duitse trein

Een mannelijke passagier koos voor zijn rit met de Duitse hogesnelheidstrein ICE van Bielefeld richting Hannover wel voor een heel gevaarlijke plaats. De 59-jarige man klampte zich vast aan de vouwbalg tussen twee treinstellen en stond met zijn voeten op een piepklein treeplankje. Dat zei een woordvoerder van de federale politie vandaag in Hannover."Dat de man nog leeft heeft hij te danken aan het spoorpersoneel, dat hem woensdag bij het vertrek uit het station Bielefeld had opgemerkt en de treinbestuurder onmiddellijk op de hoogte bracht", verklaarde de woordvoerder. De ICE, die op dat ogenblik al een snelheid van 160 km/u had bereikt, stopte 25 kilometer verder in het station Löhne. Daar werd de man in de trein gezet en naar zijn bestemming Hannover gebracht, waar de federale politie hem opwachtte. Hij vertelde aan de agenten dat hij eerst zijn bagage in Bielefeld in een treinstel van de ICE had geplaatst en dan nog even vlug was uitgestapt. Toen de ICE tot zijn grote verrassing vertrok is hij tussen twee wagons gesprongen, zich vastklampend aan de vouwbalg.