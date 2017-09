Boosheid om Oostenrijkse campagneposters met kankerpatient

"U vecht tegen kanker, uw arts vecht tegen de bureaucratische horden van de zorgverzekeraar." Dat staat op een campagneposter van de ńrztekammer, een belangenvereniging voor artsen in Oostenrijk.Zorgorganisaties zijn boos over die tekst. Zij willen niet dat de strijd van kankerpatiŽnten vergeleken wordt met die van doktoren die last hebben van bureaucratie. De ńrztekammer voert campagne voor minder bureaucratie en meer salaris voor medisch personeel."KankerpatiŽnten gebruiken voor een campagne is een dieptepunt en overschrijdt alle morele grenzen", zegt Alexander Biach tegen Oostenrijkse media. Hij is de directeur van de koepelorganisatie voor Oostenrijkse sociale verzekeringsfondsen. "Daarom roep ik op tot een onmiddellijke stop van de campagne en wil ik uitleg van de ńrztekammer.""Ik ben geschokt", reageert Sigrid Pilz. Zij behartigt patiŽntenbelangen namens het stadsbestuur van Wenen. "Er wordt gesuggereerd dat artsen geen tijd hebben voor patiŽnten omdat ze een papieren oorlog voeren met de zorgverzekeraar. Er wordt gezegd: je moet sterven omdat er geen artsen zijn. Maar dat zijn niet de feiten."De ńrztekammer heeft gereageerd op de ophef: "We willen duidelijk maken dat artsen moeten zorgen voor ernstig zieken en dat ze ondertussen ook nog aan absurde bureaucratische eisen moeten voldoen", zegt bestuurder Johannes Steinhart.De campagne is volgens Steinhart een succes omdat er zoveel reacties op zijn. Hij is niet van plan de campagne in te trekken.