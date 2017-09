Zwitserse zwartrijder krijgt aanval van berouw 50 jaar na de feiten

Een Zwitserse man heeft zich bij de Zwitserse spoorwegmaatschappij RBS uitvoerig verontschuldigd voor zijn misdaden. Vijftig jaar geleden heeft de man namelijk "drie tot vijf maal" de trein genomen zonder ticket.



Om zijn ziel te zuiveren zei de zwaarmoedige zwartrijder dat hij zijn daden betreurt, zich verontschuldigt en de zaak wil rechtzetten "voor God en de mens". In zijn brief vraagt de man hoeveel hij de (spoorweg-)maatschappij schuldig is. De zwartrijder reed steeds zwart tussen Stettlen en Bern, een rit van zowat een kwartiertje. Een woordvoerder van de RBS zei dat de berouwvolle treinreiziger niet beboet zal worden en dat de maatschappij hem een brief zal sturen om hem te bedanken voor "zoveel eerlijkheid na zo'n lange tijd".

Reacties

30-09-2017 17:03:16 cousinDupree

Senior lid

WMRindex: 223

OTindex: 582

Wnplts: Vlodrop

S Die is w.s Jehova getuige geworden?

30-09-2017 17:12:50 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.290

OTindex: 6.976

Quote:

zoveel eerlijkheid na zo'n lange tijd.

Niet een beetje overdreven? Hij zegt iets eerlijk en dat is echt niet zoveel. Niet een beetje overdreven? Hij zegt iets eerlijk en dat is echt niet zoveel.

30-09-2017 19:51:57 allone

Stamgast



WMRindex: 29.707

OTindex: 59.908

Wat zal deze man een afschuwelijk leven gehad hebben: 50 jaar lang heeft hij deze misdaad met zich mee moeten torsen, waarschijnlijk heeft hij niet van het leven kunnen genieten

30-09-2017 19:55:09 stora

Stamgast



WMRindex: 6.735

OTindex: 863

Als je zonder kaartje op de trein wordt betrapt dan ben je een halve crimineel, maar als je niet betrapt wordt en je vertelt het later dan krijg je een brief met complimenten thuis.

Ook in Zwitserland sporen ze dus niet.

01-10-2017 00:23:38 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.633

OTindex: 8.578

S Meestal rijd ik in mijn Pausmobiel. Maar soms rijd ik ook wel eens in het openbaar vervoer. Ik koop meestal wel een kaartje, of tegenwoordig check ik in met mijn OV chipkaart. Als er dan achteraf gezien geen controle is geweest, heb ik altijd spijt dat ik betaald heb.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: