De Canadese federale overheid houdt grote schoonmaak in de wetten over het besturen van een vervoersmiddel onder invloed. Tot nu toe kon de politie deze wetten zo ruim interpreteren dat zelfs dronken kanovaarders regelmatig op de bon werden geslingerd. Dat is nu verleden tijd, schrijft de krant Ottawa Citizen.



Volgens de krant is vooral de politie van de provincie Ontario zeer ijverig met het uitschrijven van boetes aan kanovaarders. De politie patrouilleert tijdens de zomer regelmatig op het water. In de afgelopen jaren werden zo tientallen overtreders beboet. De overheid wil de wet nu aanpassen zodat enkel bestuurders van gemotoriseerde vaartuigen nog een boete kunnen krijgen. Of deze aanpassingen een stemming in het Canadese federale parlement overleven, is volgens de krant nog niet zeker. Onder meer de Canadese adviesraad voor veilige binnenvaart heeft tijdens een hoorzitting protest aangetekend. "We hopen dat de wet aan onze kant staat", verklaarde voorzitter Michael Volmer afgelopen maandag.

Reacties

Hm. Ook een dronken kanovaarder is een gevaar op het water. Overmoedig gedrag kan ook anderen in gevaar brengen. Net als de hulpdiensten.

Hebben ze daar geen wetsartikel met betrekking tot openbare dronkenschap?

Daar zouden dan die dronken kanovaarders ook onder varen.

"We hopen dat de wet aan onze kant staat",

Tja, want als die niet aan onze kant staat, staat ie aan de andere kant. Tja, want als die niet aan onze kant staat, staat ie aan de andere kant.

