Werknemers kringloopcentrum vinden handgranaat tussen gedoneerde spullen

MORTSEL - Het centraal magazijn van kringloopcentrum Opnieuw & Co in Mortsel is donderdag zowat een uur lang ontruimd nadat medewerkers een handgranaa

Reacties

30-09-2017 16:41:20 cousinDupree

Senior lid

WMRindex: 223

OTindex: 582

Wnplts: Vlodrop

S Nee joh, dat ding op de foto is toch een schildpad.

30-09-2017 16:45:09 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.290

OTindex: 6.976

Ik aai liever een schildpad dan een handgranaat, hoor! @cousinDupree : Aai jij dan maar een handgranaat.Ik aai liever een schildpad dan een handgranaat, hoor!

30-09-2017 16:57:43 cousinDupree

Senior lid

WMRindex: 223

OTindex: 582

Wnplts: Vlodrop

S @GroteMop1983 : Een schildpad die het nog nooit heeft gedaan is een schildknaap.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: