Politieagente geeft baby van verdachte de borst

Een ontroerend tafereel in de Chinese rechtbank. Politieagente Hao Lina gaf het vier maanden oude baby'tje van een verdachte de borst in de rechtszaal, omdat zijn moeder voor de rechter moest verschijnen. De vrouw kon hierdoor haar baby niet voeden.De moeder had de agente hiervoor toestemming gegeven. De verdachte vrouw stond samen met 33 anderen terecht voor frauduleuze fondsenverwerving, het illegaal gebruiken van publiek geld en het verbergen van misdrijven."We maakten ons allemaal zorgen omdat de baby niet wilde ophouden met huilen," zegt Hao. "Als jonge moeder leefde ik enorm mee met de moeder van de baby. Ik wilde het baby'tje zo snel mogelijk troosten."Een van Lina Hao's collega's maakte foto's van het tafereel. De rechtbank zette de foto's van Hao's actie online en deze werd massaal opgepikt door Chinese media.Hao blijft ondanks de vele aandacht bescheiden. "Ik denk dat elke politieagent hetzelfde zou doen. Als ik de moeder geweest was, had ik ook gehoopt dat iemand voor mijn baby zou zorgen."Lina Hao's actie staat niet op zich. Eerder haalde een Joodse verpleegkundige het nieuws door een Palestijns baby'tje de borst te geven na een auto-ongeluk.De Palestijnse moeder van het kindje was door zwaar hoofdletsel niet in staat om de baby de borst te geven.Baby's kunnen gewoon borstvoeding krijgen van een andere moeder zegt lactatiekundige Myrte van Lonkhuijsen. "Eigenlijk was dit duizend jaar de standaard.""Je kan een paar ziektes overdragen via borstvoeding, maar dit zijn er erg weinig. Het is in ieder geval veiliger dan kunstvoeding met vervuild water."