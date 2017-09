Dronken man in lederhosen wandelt door Amsterdamse Piet Heintunnel

AMSTERDAM - (AT5) Politieagenten hebben zaterdagnacht een man gehuld in Beierse lederhosen uit de Piet Heintunnel gehaald. De man besloot na een avondje stappen wandelend de tunnel in te gaan.De man is door de agenten in een politieauto gezet en heeft een bekeuring gekregen. Hij bleek ook nog eens aardig dronken te zijn. Onder de hashtag #Octoberfest2017 plaatste de politie een tweet over de bijzondere actie.