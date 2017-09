Henny Huisman vergist zich bij doodverklaring op Twitter

Henny Huisman is niet al te gelukkig in de uitspraken die hij doet op Twitter. Donderdagavond verklaarde hij de verkeerde persoon dood via het medium en dat was niet de eerste keer.



"Zanger componist ( cattapult-rubberen robbie) #ceesbouman (65) overleden! Geweldige, humorvolle man veel te vroeg dood door #kanker #rip", tweette de tv-presentator. Wat hij toen nog niet doorhad, maar vrijdag snel corrigeerde, is dat het niet ging om Cees Bouman, maar om Cees Bergman.



Vrijdagochtend ging waarschijnlijk bij hem het belletje rinkelen toen hij de reacties op zijn bericht zag met daarin de juiste naam van de man. "Ik bedoelde natuurlijk Cees Bergman. Rust zacht, Cees", corrigeert hij snel.



Eerder dit jaar ging Huisman ook al eens de fout in, weet AD.nl. Toen verwarde hij de nog levende oud-radio-dj Tom Mulder met radio- en televisiepresentator Tom Blom. Die laatste overleed in juni op 70-jarige leeftijd.

Reacties

26-09-2017 16:16:47 Grouse

Senior lid

WMRindex: 476

OTindex: 426

Wnplts: Dichtbij

Zou hij nog wel weten wie meneer Alzheimer is?

26-09-2017 17:26:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.390

OTindex: 56.835

O Lord, help me to keep my big mouth shut until i know wat i'm talking about!

26-09-2017 17:38:02 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 28.832

OTindex: 15.130

misschien is het beter in het geheel geen uitspraken te doen op fora als Twitter

26-09-2017 17:42:45 stora

Stamgast



WMRindex: 6.660

OTindex: 857

@Emmo , niemand die nog een C artiest uitnodigt.

26-09-2017 23:38:18 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 60.616

OTindex: 27.577

@Emmo :

het helpt al als je niet eerst bij Trump kijkt hoe het moet het helpt al als je niet eerst bij Trump kijkt hoe het moet

27-09-2017 00:22:41 Balderic

Senior lid

WMRindex: 897

OTindex: 2

Henny Huisman vloog met zijn dochter naar Engeland en ze keken samen uit het raampje.

Dochter: Kijk pappa, een boot.

Henny: Nee, dat is een hovercraft.

Dochter: Hoe spel je dat?

Henny: On nee, het is toch een boot.



