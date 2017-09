Reportage over 5 Jezusfiguren

Fotograaf Jonas Bendiksen is gefascineerd door de mannen die beweren dat zij Jezus zijn. Hij reisde de wereld rond om kennis te maken met de op aarde teruggekeerde zonen van God. Hij kwam tot de opvallende conclusie dat zij geen van allen psychiatrisch gestoord zijn en ook dat zij oprecht het beste met de mensheid voorhebben. Lees het originele artikel voor meer details over:- Jesus INRI, een 69-jarige Braziliaan die door een dozijn meest vrouwelijke volgelingen wordt rondgereden.- De Zuid Afrikaanse Jesus, Moses Hlongwane, die in Eskowe, Z.A., ongeveer 40 discipelen heeft- Vissarion, de Jezus van SiberiŽ, geboren als Sergei Torop, die in het afgelegen dorp Obitel Rassveta 5.000 volgelingen heeft.De Jesus van Kitwe uit Zambia, zijn naam is Bupete Chibwe Chishimba. Hij is 43 jaar oud en om rond te komen werkt hij nog part time als taxichauffeur- En dan is er in Tokyo nog de 73-jarige Jesus Matayoshi, die politieke ambities heeft en graag Secretaris Generaal van de Verenigde Naties wil worden.