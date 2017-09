Pretparkattractie Levend Begraven maakt naam op lugubere wijze waar

In een pretpark in Hong Kong is een 21-jarige jongeman omgekomen in de attractie met de lugubere naam ‘Leven Begraven’. De man werd geraakt door een g

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: