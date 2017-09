Londen kampt met 250 meter lange vetberg in het riool

"Het is een absoluut monster, en het zal een hoop mankracht en machinerie vergen om het weg te krijgen", zegt de baas van het Londense rioleringsnetwerk over de 'vetberg' die zich onder de grond bevindt.De komende drie weken wordt geprobeerd een 250 meter lange, 130 ton wegende ophoping van luiers, natte doekjes, vet en andere viezigheid weg te halen. Het is een van de zwaarste verstoppingen uit de geschiedenis van de Engelse hoofdstad.De fatberg, een samentrekking van de woorden 'vet' en 'ijsberg', bevindt zich onder de straten van de Londense wijk Whitechapel. De troep weegt meer dan 11 Londense dubbeldekkers en is in de loop van de tijd keihard geworden, zegt afvalwaterverwerker Thames Water."Het is alsof je beton probeert te breken. Dat is heel frustrerend, want dit was volledig te voorkomen en wordt veroorzaakt doordat er vet, olie en smeer door de gootsteen wordt gespoeld, en doekjes door de wc," zegt Matt Rimmer, hoofd van het riool.Acht man zijn in de weer met zware hogedrukreinigers om de harde massa op te breken en af te zuigen naar opslagtanks. Vervolgens wordt het afgevoerd naar de vuilstort. De werkzaamheden zullen nog de hele maand duren.Het schoonmaken van vuilophopingen in de soms meer dan honderd jaar oude rioolbuizen kost Thames Water ieder jaar meer dan een miljoen euro. Ieder uur ontstaan er drie ophopingen door vet en bijna vijf door onder meer doekjes. "We inspecteren de riolering geregeld, maar die dingen groeien snel en veroorzaken overstromingen doordat het vuil een verstopping veroorzaakt."Thames Water maakt intussen van de publiciteit gebruik om mensen op te roepen vet en doekjes niet door te spoelen, maar in de prullenbak te gooien: "Gooi het in de vuilnisbak, verstop het niet".