Punt achter gesteggel over aapselfie

PETA was naar de rechter gestapt namens de kuifmakaak Naruto, die in 2011 in de Indonesische jungle foto's van zichzelf nam met de camera van Slater. De Britse fotograaf had de afbeeldingen in zijn boek gepubliceerd, maar volgens de dierenrechtenorganisatie was dat een schending van Naruto's auteursrecht.Een juridisch gevecht begon over de vraag of een aap over auteursrecht kon beschikken. De rechter oordeelde vorig jaar dat dat niet het geval was, waarna de dierenbeschermers in hoger beroep gingen.De Brit bleef volhouden dat hij het auteursrecht heeft op de selfies die de aap maakte. Dit omdat hij de opstelling bedacht waardoor het beest in de verleiding kwam om de foto's te maken. Slater zette zijn fotocamera op een driepoot, verstopte zich en zag hoe de kuifmakaak er met de camera vandoor ging.Toen de natuurfotograaf het toestel terugvond, zag hij tot zijn grote tevredenheid dat de aap - volgens hem niet het mannetje Naruto maar vrouwtje Ella - honderden selfies had gemaakt. Vele waren wazig, bij andere waren lucht en grond gefotografeerd maar er zaten ook prachtige zelfportretten tussen. Die gingen de wereld over.Aan de zaak komt nu een einde. Slater en PETA zeggen in een gezamenlijke verklaring dat een kwart van de opbrengsten van de apenselfies wordt gedoneerd aan organisaties die zich met apenwelzijn bezighouden. Het is volgens Amerikaanse media onduidelijk om hoeveel geld het precies gaat.