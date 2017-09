Hoogzwangere vrouw uit restaurant gezet vanwege blote buik

Voor een hoogzwangere vrouw is een gezellig avondje uit geëindigd in mineur toen het personeel van het steakrestaurant waar ze wilde eten haar vroeg om te vertrekken. Het was erg warm en de vrouw had een topje aangetrokken dat haar buik bloot liet. En dat was niet volgens de kledingvoorschriften van de zaak, zo klonk het. De vrouw kreeg veel steun toen ze haar beklag deed op sociale media, maar niet iedereen vond dat ze gelijk had.De Amerikaanse Charisha Gobin (35) is 7,5 maanden zwanger van een tweeling en wilde zondag met haar moeder en zus aanschuiven in het Buzz Inn Steakhouse in Marysville, Washington. Omdat het erg warm was, trok ze een zwart topje aan - zonder decolleté én met korte mouwtjes - en een lange, losse rok. Haar blote buik kon je daarbij duidelijk zien. Haar avond zou van korte duur zijn.Want ze zat nog niet goed en wel of er kwam een serveerster langs die haar vertelde dat ze de kledingvoorschriften van de zaak schond, die gasten verplicht een shirt en schoenen te dragen. ,,Met dat topje kan je hier niet eten'', meldde ze.Charisha vertrok, maar deed haar beklag op sociale media over de manier waarop ze behandeld was. Ze deelde meteen ook een foto van haar outfit. Honderden Facebookers gaven haar meteen gelijk en waren genadeloos voor het restaurant en zijn personeel. ,,Absoluut belachelijk'', klonk het onder meer. ,,Anderen kunnen gewoon naar binnen in hotpants.'' en ,,Beseffen ze wel hoe warm het is buiten (het was zondag 30 graden in Marysville, red.) en hoe zwanger je bent?''Zelf vond de vrouw dat ze gestraft werd omdat ze zwanger was. ,,Gewoon omdat mijn buik wat dikker is en onder mijn shirt uitsteekt. Was het iemand anders geweest, was het geen probleem geweest. Ik droeg een shirt met mouwen en toonde niets van mijn decolleté. Ik heb nog de hele stad door moeten rijden om een plek te vinden waar ik iets kon eten. Ik was razend.''Maar niet iedereen was het daarmee eens, want flink wat reacties kozen de kant van de serveerster. Ze vonden dat de vrouw gelijk had en dat Charisha haar buik moest bedekken, zwanger of niet: ,,Je had gelijk om deze vrouw niet te bedienen. Een zwangerschap is mooi, maar het is ongepast om je buik zo te laten zien in het openbaar, zeker in een restaurant.'', ,,In een restaurant wil ik geen buiken zien, of die nu van een man of een vrouw is. Stop hem weg, je bent niet thuis.'' en ,,Je hoeft je niet te verontschuldigen. Ik was zwanger in een streek waar het 48 graden was en ik kleedde me wél altijd gepast als ik wegging.''Het restaurant heeft zich verontschuldigd en verklaarde dat de serveerster - die al 20 jaar in de zaak werk - niemand wilde kwetsen. ,,Het spijt ons voor het misverstand en we zullen samenzitten met onze mensen om te bekijken hoe we verder met onze kledingregels omgaan, zodat iedereen er zich goed bij voelt.''