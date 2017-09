ProRail doet aangifte tegen spoorboombeuker

Spoorbeheerder ProRail doet aangifte tegen de bestuurder van een brommer die vrijdagavond dwars door een gesloten spoorwegovergang in Helmond reed.In een video die ProRail vandaag heeft gepubliceerd, is te zien dat de bestuurder aan komt rijden en niet van plan is te stoppen voor de spoorbomen. Hij of zij rijdt dwars door de spoorboom heen en komt ten val. Kort voordat een intercity met hoge snelheid langs komt rijden, krabbelt de bestuurder weer op en rijdt hij rustig verder. De spoorboom, die door zijn actie is afgebroken, blijft liggen.Een buurtbewoner, die de actie hoorde, kon de spoorboom nog voordat een goederentrein passeerde weghalen.Een woordvoerder van ProRail acht het onwaarschijnlijk dat deze trein door de spoorboom had kunnen ontsporen. "Maar het had wel grote schade aan kunnen richten aan de trein of de infrastructuur", zegt hij. "Of de spoorboom had in het rond kunnen vliegen."