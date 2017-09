Studeren in de LUL? Universiteitsbibliotheek Leiden heeft opmerkelijke afkorting

Op het twitteraccount van de universiteit Leiden verscheen gisteren een trotse tweet met foto van de nieuwe belettering en vormgeving van de Universiteitsbibliotheek. De universiteit is een internationale weg in geslagen en er hangt nu in grote letters Leiden University Library op de muur."De UB @UniLeiden heeft een nieuw jasje: mooie belettering en prachtige signing met stukken uit rijke collecties", staat er in de tweet.De oplettende lezer ziet meteen dat de Leiden University Library wordt afgekort als LUL, voor alle internationale studenten is dat geen probleem, maar voor de Nederlandse studenten toch een beetje gek. Op Twitter wordt er dan ook volop over gegrapt.De Universiteit Leiden is niet de eerste universiteit met een ietwat onhandige afkorting. Toen de hogeschool Tilburg zich in de jaren 80 een universiteit mocht gaan noemen was de Katholieke Universiteit Tilburg één van de opties. Maar vanwege de onhandige afkorting (KUT) werd er gekozen voor Katholieke Universiteit Brabant. In 2001 veranderde die naam weer in Universiteit van Tilburg en tegenwoordig is het Tilburg University.De Katholieke Universiteit Leuven heeft ook niet de meest handige afkorting: KUL, al heet het officieel de KU Leuven.De woordvoering van de Universiteit Leiden heeft nog niet gereageerd.