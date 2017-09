Inwoner van Hengelo sluit inbreker op in badkamer van zijn huis

Wat doe jij als je een inbreker betrapt in je huis? De politie bellen uiteraard, maar verder? Een inwoner van Hengelo besloot de politie een handje te helpen.



De inbreker was vanmorgen vroeg een huis aan de Martin Luther Kingstraat in Hengelo binnengedrongen. Toen hij werd betrapt door de bewoner van het huis, vluchtte hij naar boven, de badkamer in. De bewoner sloot hem op en belde de politie. De inbreker gaf zich nog niet meteen gewonnen toen agenten hem wilden arresteren.



De inbreker zag kans tussen de agenten door te glippen toen de badkamerdeur openging en wilde ervandoor gaan. Onderaan de trap sprong een van de agenten bovenop hem en sloeg hem in de boeien. De politie heeft de bewoner via Facebook bedankt voor zijn kordate optreden.

