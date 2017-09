Vrachtwagenrecord in Soesterberg voor Femke

Met 230 vrachtwagens die achter elkaar aanrijden is in Soesterberg een nieuw Nederlands record gezet.



"Het is voor een goed doel", zegt organisator Marius van der Valk. De trucks rijden over de voormalige legerbasis voor de 'Femke Foundation'. Dit goede doel organiseert uitjes voor kinderen en jongeren met ziektes waar niet veel over bekend is.



De stichting is vernoemd naar Femke van Idsinga uit het Gelderse Malden. Ze kan niet eten en is daarom afhankelijk van sondevoeding. Met de recordpoging wil de stichting aandacht voor deze patiŽnten vragen.

