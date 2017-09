Universiteit heeft geen idee wie Ghanese wonderpromovendus is

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft nog nooit gehoord van de man die in Ghana in het nieuws kwam als de UvA-promovendus die alle academische records heeft gebroken met zijn promotie in de financiële economie.



Sébastien Roy Osumanu haalde naar eigen zeggen met zijn PhD wel vijf prijzen: de prijs voor Best Economics Researcher, Best Graduating Student, 2017 Research Award, 2017 Millennium Doctorate Best Male Award en The School of Business Honor.



Universiteitsblad Folia deed naar aanleiding van het nieuws over de flitsende carrière van de Ghanees navraag bij de universiteit. Daar bleek hij totaal onbekend. "Hij heeft niet ingeschreven gestaan als student of promovendus, laat staan dat hij een doctoraat aan de UvA zou hebben behaald", citeert Folia de universiteit.



Ook kan hij volgens de UvA niet onlangs gepromoveerd zijn, omdat het academisch jaar pas een week bezig is. De eerste promotie van het nieuwe jaar vond plaats op woensdag 6 september. "Verder dragen onze promovendi geen toga bij de verdediging van hun proefschrift."



Tegen de Ghanese nieuwssite Pulse zegt Osumanu dat hij niet had verwacht dat hij vijf prijzen zou krijgen, omdat Amsterdam hoog staat op de internationale ranglijsten.



"Boven alles dank ik God. Het was geweldig om de prijzen te krijgen, al had ik zelf niet verwacht dat het er zoveel zouden zijn, omdat mijn opleiding behoort tot de beste universiteiten ter wereld. Je kunt je voorstellen welk kaliber intellectuelen daar studeert", citeert nieuwssite Oil City Today hem.



Osumanu heeft volgens Ghanese media een baan als hoofdeconoom bij het financiële analistenteam van de Wereldbank in Macedonië aangeboden gekregen.

Reacties

11-09-2017 16:30:08 allone

Stamgast



WMRindex: 29.561

OTindex: 59.262



Als hij nou bescheiden was geweest, en maar 4 prijzen had verzonnen, was hij er misschien nog mee weggekomen.. maar 5 En in Macedonie vinden ze dit allemaal ok?Als hij nou bescheiden was geweest, en maar 4 prijzen had verzonnen, was hij er misschien nog mee weggekomen.. maar 5

11-09-2017 16:46:08 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.320

OTindex: 55.988

@allone : @allone : Misschien zijn de Ghanese media net zo ongeloofwaardig als sommige Ghanezers?

11-09-2017 16:57:50 allone

Stamgast



WMRindex: 29.561

OTindex: 59.262





Mogen we nu geloven dat de UvA tot de beste universiteiten ter wereld behoort? @Mamsie : ik kan iig geen Oil City Today news site vinden, jij @Sjaak Mogen we nu geloven dat de UvA tot de beste universiteiten ter wereld behoort?

11-09-2017 17:45:03 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.811

OTindex: 142

T S Nu begrijp ik de banken crisis... ze nemen allemaal van dit soort leugenaars aan.... normaal bij een bank om de gewone burger te bedotten...

11-09-2017 17:59:03 allone

Stamgast



WMRindex: 29.561

OTindex: 59.262





en, deed hij ook werkelijk mee aan de world econometrics championship? of heeft hij die ook verzonnen? @Sjaak : oh idd.en, deed hij ook werkelijk mee aan de world econometrics championship? of heeft hij die ook verzonnen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: