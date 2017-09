Man beweert met hypnose borstvergroting te kunnen doen

Als we hypnotherapeut Jo De Rijck uit Heusden-Zolder mogen geloven, kan hij sinds kort op drie maanden tijd een borstvergroting uitvoeren. Dat zegt Het Laatste Nieuws.



"Tijdens de sessies vragen we aan het onderbewustzijn van de dame in kwestie om de cupmaat te vergroten. Binnen de drie maanden is de vergroting een feit." In een videoreportage van HLN is te zien hoe De Rijck een patiŽnte in slaap hypnotiseert en haar 'onderbewustzijn' vraagt haar cupmaat te vergroten. "Onderbewustzijn, jij gaat ervoor zorgen dat Iris de komende weken iedere dag meer en meer borstomtrek krijgt. Jij gaat daarvoor alles doen: hormonaal, lichamelijk, emotioneel, wat je maar nodig hebt." De meeste mensen hebben in hun DNA een bepaalde cupmaat liggen, daar kan je nooit overgaan. Maar bijna niemand zit aan de ideale cupmaat", aldus De Rijck. "Het is op een natuurlijke wijze, beter dan met siliconen. Ik denk dat het ook wat minder pijnlijk is dan onder het mes te gaan. We zullen zien, ik hoop dat het echt wel effect zal hebben", reageert de patiŽnte. Binnen drie maanden weten we of de hypnose echt gewerkt heeft.

11-09-2017 10:12:58 Mamsie

Binnen drie maanden weten we of de hypnose echt gewerkt heeft.



Ja hoor, de tied zal het leren hè! Ja hoor, de tied zal het leren hè!

11-09-2017 10:33:04 allone

Maar bijna niemand zit aan de ideale cupmaat is dat zo? ik ken niemand die niet aan de ideale cupmaat zit, je koopt toch gewoon de bh die je het beste past? is dat zo? ik ken niemand die niet aan de ideale cupmaat zit, je koopt toch gewoon de bh die je het beste past?

11-09-2017 11:01:44 Mamsie

@allone : Ja, dat is zo. Het is niet de bedoeling dat de mensen er zomaar aanzitten, dat wordt veel te vrijpostig gevonden. Afblijven dus.

11-09-2017 11:25:10 Grommer

Van A naar Beter?

11-09-2017 11:32:27 venzje

Doet hij trouwens ook borstverkleiningen? Of komt hij dan zelf niet aan zijn trekken? "En wat moet dat kosten?", is dan meestal mijn eerste vraag.Doet hij trouwens ook borstverkleiningen? Of komt hij dan zelf niet aan zijn trekken?

11-09-2017 11:40:03 allone

: hij zit er toch niet aan? aan die juiste cupmaat? of wel? @Mamsie : haha, ook dat ja @venzje : hij zit er toch niet aan? aan die juiste cupmaat? of wel?

11-09-2017 11:54:47 stora

Dit is niet mijn cup of tea

11-09-2017 13:03:45 venzje

@allone : Dat weet niemand. Hij hypnotiseert zijn klanten niet voor niks eerst in slaap.

11-09-2017 13:10:52 allone

Ik hoop wel dat



Laatste edit 11-09-2017 13:11 @venzje : da's waar.Ik hoop wel dat @Sjaak ons over 3 maanden vertelt of het gelukt is. Jaja, tegen betaling natuurlijk

11-09-2017 14:19:04 Grouse

Ik doe aan borstvergroting door handoplegging. Niet goed, geld terug.

