Populaire oorlogsfotograaf ontmaskerd als fraudeur

Hij deed zich voor als oorlogsfotograaf die samen zou werken met de VN in het Midden-Oosten, maar pakte ook graag uit met zijn surfkunsten op exotische locaties: de jonge Braziliaan Eduardo Martins hield zijn grote schare fans op sociale media en verscheidene agentschappen jarenlang voor de gek door foto's van andere fotografen te bewerken en ze aan te bieden onder z'n eigen naam. Dat onthulde BBC Brasil.



Ook zijn levensverhaal, dat bol stond van de tragiek, bleek verzonnen. Martins strooide het verhaal rond dat hij als kind mishandeld was en leukemie gehad heeft. Het Instagramaccount waarop hij zijn "oorlogsfoto's" postte was goed voor zo'n 127.000 volgers. Verscheidene fotoagentschappen, zoals Zuma Press en Getty Images, lieten zich jarenlang ringeloren en namen zijn foto's van conflictgebieden op in hun databank. Zo werden de beelden gepubliceerd in bekende kranten en magazines, zoals The Wall Street Journal. In werkelijkheid ging het om bewerkte foto's van andere beroepsfotografen, die Martins onder z'n eigen naam aanbood. Nadat het bedrog aan het licht kwam hebben bijna alle fotoagentschappen de beelden gewist uit hun databank. "De verdenking dat Eduardo een valsspeler was is gerezen nadat hij gecontacteerd werd door een correspondente van BBC Brasil die in het Midden-Oosten leeft (...). Zij had twijfels over zijn verhaal", aldus de BBC. "De argwaan werd alleen maar sterker toen we vaststelden dat geen enkele Braziliaanse journalist die werkzaam was in het conflictgebied waarin hij beweerde te fotograferen Eduardo bleek te kennen. Niemand, noch de autoriteiten noch de NGO's in SyriŽ en Irak hadden hem ooit gezien", klinkt het. "Een les voor de journalistiek", bekende journalist Fernando Costa Netto, de man die Martins interviewde voor de surfsite Waves, aan het Franse persagentschap AFP. "Men moet nauwkeuriger omspringen met het checken van bronnen." Intussen lijkt Martins van de aardbol verdwenen. Na de onthulling van zijn bedrog en de hele heisa er omheen heeft hij al z'n accounts op sociale media gesloten en aangekondigd dat hij een sabbatjaar zou inlassen in AustraliŽ. Sindsdien is de man onbereikbaar.

