Spar begint nu al met kerstbomenverkoop

Om het 85-jarig jubileum op een ludieke manier te vieren, begint Spar in z’n winkels nu al met de verkoop van kerstbomen.Volgens Spar hebben de kerstboom en Spar met elkaar gemeen dat ze gezelligheid bieden. ‘Al 85 jaar ervaart Spar de gezelligheid van deze boom binnen de organisatie. Daarom start Spar een experiment, waarbij de kerstboom al vanaf september in alle SPAR-winkels aangeboden wordt’, luidt de tekst in een persbericht.Volgens Spar kan het prima, kerstbomen verkopen in september. ‘Net als de pepernotengekte die al vanaf augustus start, biedt Spar, in het jaar dat ze 85 jaar bestaan, ook de kerstboom eerder aan de consument aan. Spar is namelijk van mening dat je de kerstboom niet vroeg genoeg in je huis kunt zetten.’Om heel Nederland te kunnen bedienen heeft Spar sinds 2016 verschillende kwekerijen in Noord-Holland ingezet om het hele jaar door sparren te kweken.Spar heeft ter promotie van de actie onderstaande video gemaakt: