Beter slapen door huisdier

Als je echt goed wilt uitrusten, laat je ís nachts je hond of kat in de slaapkamer toe. Maar let op: ze mogen niet bij je in bed.Volgens de Amerik

Reacties

09-09-2017 19:46:19 allone

Ik voel me volkomen veilig zonder huisdier, en moet er niet aan denken met een hond of een kat te moeten slapen

09-09-2017 19:47:59 stora

@allone , het is wat druk in bed, maar ze hebben allemaal hier hun eigen plek

09-09-2017 19:52:36 allone

@stora : je maakt een grapje? met ze hoevelen liggen jullie in bed?

09-09-2017 19:55:21 stora

Meestal 2 of 3 honden erbij.

1 slaapt altijd op de bank.

09-09-2017 19:58:28 allone

@stora : dan hoop ik dat jullie bed 4 bij 4 meter is?

09-09-2017 20:00:54 stora

Wou je er ook bij dan?

Wou je er ook bij dan?

Vroeger hadden we een hond die echt zijn plekje opeiste en dan douwde hij je snachts uit bed Ons bed is groot genoeg

09-09-2017 20:01:59 allone

@stora : nu snap ik waarom je altijd nachtdienst hebt

09-09-2017 20:04:09 stora

@allone , omdat er geen plaats in bed is

09-09-2017 20:05:57 botte bijl

hier in de flat was de hele zomer een hond die ons wakkerblafte bij zonsopgang het kan ook anders....

09-09-2017 20:06:36 allone

@botte_bijl: een hond die dacht dat hij het haantje was? @stora : precies

09-09-2017 22:19:17 Mamsie

@stora : Liggen die honden dan niet te snurken en te ruften in jullie bed?

