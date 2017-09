Dordts zwanenpaar na weken weer herenigd

Aandoenlijke beelden uit Dordrecht. Daar werd in een sloot een zwaan na weken weer herenigd met haar partner.De zwaan was met botulismeverschijnselen opgenomen door vogelopvang Karel Schot in Rotterdam. Na een paar weken aansterken werd de zwaan donderdag weer gezond en wel Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid teruggezet.De zwanen konden hun geluk niet op. De medewerkers van de dierenambulance vonden het tafereel zo speciaal dat ze er deze video van maakten.