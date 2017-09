Visser vindt transparante kreeft in zijn netten

Alex Todd, een kreeftvisser uit het Amerikaanse Maine, keek vreemd op toen hij vorige week zijn netten bovenhaalden. Tussen de bruine schaaldieren lag ook een transparant, lichtblauw exemplaar.Een verse, levende kreeft heeft normaal een bruine schelp, maar het dier dat visser Alex Todd in zijn netten zag liggen, had een lichtjes andere look. Todd is een ervaren kreeftenvanger uit Maine die zijn ogen niet kon geloven toen hij een transparante kreeft boven water haalde.“Ik heb al blauwe, half blauwe en half oranje kreeften gevangen, maar dit slaat alles”, reageerde de verbouwereerde visser. Hij plaatste foto’s van het dier online en de beelden gingen al snel de wereld rond.Op zich is er niets mis met de kreeft. Door een genetische afwijking zijn de pigmenten in zijn schaal anders gekleurd dan normaal. De vissers gooide het wel opnieuw in het water, omdat de staart gebogen was, wat een teken is dat het dier eitjes draagt. Die kreeften moeten verplicht weer vrijgelaten worden.