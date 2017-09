Vriendschapssuggestie op Facebook leidt tot schokkende ontdekking

Wat was de Britse Amanda Chreighton (32) gelukkig toen ze in oktober 2013 de charmante Chris Walker ontmoette. De twee beleefden twee prachtige jaren die werden bezegeld met een verloving.



Het koppel was dolverliefd en Amanda kon haar geluk niet op. Af en toe was Chris weg voor zijn werk, zo zei hij. Dat vond Amanda vreemd, maar toen hij op een dag terugkwam vroeg hij haar ten huwelijk. Ze was door het dolle heen en vergaf hem direct zijn afwezigheid.



Tot Facebook haar een vriendschapssuggestie deed in het rijtje ‘mensen die je misschien kent’. Toen pas begreep ze dat hij niet naar zijn werk ging. Op de foto stond een onbekende vrouw, maar daarnaast stond haar grote liefde. “Ik herkende hem meteen en dus klikte ik erop. Mijn mond zakte letterlijk open toen ik hem ook op andere foto’s met haar zag, hand in hand”, aldus Amanda. “En terwijl ik door het profiel surfte, ontdekte ik dat hij met de vrouw getrouwd was. Ze hadden zelfs een kind samen.”



Chris Walker bleek ook niet zijn echte naam te zijn. “Hij had tegen me gelogen. Over alles. Ik was in shock en tegelijk kwaad. Ik belde hem onmiddellijk om hem te confronteren en hij hing meteen op. Daarop nam ik al zijn spullen die bij mij thuis lagen en gooide ze op straat. Vervolgens stuurde ik een bericht naar zijn vrouw, maar zij geloofde me niet en zei dat ik loog.”



Een half jaar later zei de man dat hij weg was bij zijn vrouw en terug wilde komen. “Ik hield nog van hem en ik besloot hem een tweede kans te geven”, vertelt ze. “Maar in november begon hij weer te verdwijnen, soms dagen aan een stuk. Uiteindelijk gaf hij toe dat hij nog altijd bij zijn vrouw was. Ik geloofde mijn oren niet. Opnieuw was ik er helemaal ondersteboven van. En opnieuw zette ik hem eruit.”



Ze raakte ook nog zwanger van hem en wilde de boel netjes regelen. Maar wederom drukte Facebook haar met de neus op de feiten. Er was een vrouw die Chris een bedrieger noemde. “Ik reageerde erop en vertelde de vrouw over wat ík had meegemaakt. Binnen enkele uren had ik al drie reacties van vrouwen die me vertelden dat ze in dezelfde periode als ik een relatie met hem hadden gehad. Hij had zijn profiel blijkbaar op verscheidene websites gezet. Ongelofelijk.”



Toen was het ‘sprookje’ toch echt uit.

Reacties

10-09-2017 09:12:50 stora

Stamgast



WMRindex: 6.399

OTindex: 784

Nou kan ze wel heel verontwaardigd doen, maar zelfs een ezel stoot zich niet 2 x aan een steen.

10-09-2017 09:37:38 allone

Stamgast



WMRindex: 29.540

OTindex: 59.241



en kuste het paard van de schilleman.



Als je zelf eerlijk bent, verwacht je dat andere mensen dat ook zijn.. @stora : liefde is blind, zei mooi Anen kuste het paard van de schilleman.Als je zelf eerlijk bent, verwacht je dat andere mensen dat ook zijn..

10-09-2017 09:43:24 stora

Stamgast



WMRindex: 6.399

OTindex: 784



(mooi woord trouwens @allone , ze had al ontdekt dat hij getrouwd was, dat is toch wel de ultieme vorm van besodemieteren.(mooi woord trouwens

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: