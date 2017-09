Spoorwegcircuit in Kerkwijkse voortuin heeft veel bekijks

KERKWIJK - Rond de woning van de familie Wiersema aan de Achterstraat in Kerkwijk razen regelmatig treinen voorbij. Geen echte natuurlijk, alles is mini. Vooral 's avonds als de lichtjes branden, blijven veel voorbijgangers staan om het schouwspel te bewonderen.Belangrijkste speler is vader Ron (44). Hij groeide op in Ammerzoden en kreeg zijn eerste treinsetje toen hij 3 was. Een schot in de roos. ,,De passie voor treinen heb ik altijd gehouden en toen mijn beide dochtertjes Sanne en Frouke de leeftijd kregen dat ze het leuk vonden, ging ik de hobby wat grootser aanpakken."Dat was zo'n 2,5 jaar geleden. Aan de zijkant van het huis legde hij een stationnetje met een bescheiden circuit aan. ,,Dat is van lieverlee wat uit de hand gelopen", lacht hij. ,,Inmiddels ligt er 80 meter aan rails en breidt de collectie locomotieven, wagons, huisjes en figuren zich gestadig uit."TweedehandsVrijwel ieder weekend sleutelt hij aan zijn hobby. ,,Het spul is allemaal van het merk LGB. Ik koop het doorgaans tweedehands via internet. Het meeste haal ik in Duitsland, maar het grote werk dat je ziet maak ik allemaal zelf." Hij wijst op een lang, betonnen viaduct. ,,Die onderdelen heb ik zelf gegoten."Ook echtgenote Annemiek geniet mee. ,,Bij mooi weer zit ik graag in mijn tuinstoel voor het huis. Dan heb je veel aanspraak. Dorpsgenoten vragen wat er nieuw is bijgekomen. Gezellig hoor."