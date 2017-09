Oudste deelnemer nationale rollatorloop 101 jaar oud

Donderdag rond 14.00 uur ging de jaarlijkse nationale rollatorloop van start in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De oudste deelnemer dit jaar was 101 jaar oud.Het kleinste rondje was 400 meter en het grootste rondje was 2500 meter. Dat was 1 rondje in het stadion en een stuk buiten het stadion.Doel van de nationale rollatorloop is onder andere om ouderen te laten bewegen. Samen lopen kan gezellig zijn, zeker als men toewerkt naar een evenement als de nationale rollatorloop.