Smartengeld voor te grote stewardessen

Twee cabinemedewerksters van Aeroflot hebben een schadevergoeding gekregen omdat de Russische luchtvaartmaatschappij hen op een zijspoor had gezet. Ze claimden bij de rechter dat ze alleen nog minder lucratieve vluchten mochten doen omdat ze te fors zijn.



Aeroflot had een slimmigheidje bedacht om niet te kunnen worden beschuldigd van discriminatie. Het bedrijf kwam ineens met het voorschrift dat vrouwelijk cabinepersoneel geen uniform groter dan maat 42 mocht dragen.



Dat trucje was voor een deel succesvol: de rechtbank oordeelde niet dat de bepaling discriminerend is, meldt de BBC. Wel kregen de twee vrouwen compensatie toegekend omdat ze waren overgeplaatst op minder lucratieve vluchten.



Ook moet Aeroflot hun smartengeld betalen. De maatschappij had eerder in de rechtszaak gezegd dat 'zwaargebouwde' cabinemedewerkers in noodgevallen, als snel handelen is vereist, hun werk niet goed kunnen doen. Ook zou hun 'extra gewicht' hogere brandstofkosten voor de maatschappij met zich meebrengen.



Aeroflot heeft toegezegd de regeling nog eens tegen het licht te houden. De maatschappij liet het Russische persbureau Tass weten tevreden te zijn met de uitspraak, omdat de rechter niet heeft gezegd dat de maatregel discriminerend is tegenover zwaarlijvig cabinepersoneel.

