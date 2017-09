Texaanse vrouw steelt na arrestatie ook de politieauto

Als agenten op heterdaad een dief betrappen en geboeid achterin een politiewagen zetten, zou je denken: klus geklaard. Maar een dievegge in de Texaanse stad Lufkin gaf zich na haar aanhouding niet zomaar gewonnen.De vrouw was in de boeien geslagen nadat ze iets had gestolen uit een schoonheidssalon. Toen agenten buiten de auto nog de laatste zaken regelden, wist ze zich los te maken en ging ze er met de terreinwagen vandoor.De verblufte agenten zetten een achtervolging in en konden de vrouw na twintig minuten weer inrekenen. Bij de achtervolging werden snelheden tot 160 kilometer per uur bereikt. Het politiekorps in Lufkin onderzoekt nog hoe de vrouw zich zomaar kon bevrijden.