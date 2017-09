Circus verliest tijger in woonwijk

De politie van Atlanta heeft woensdag een Bengaalse tijger doodgeschoten in een woonwijk. Hoe het dier daar terecht was gekomen, was aanvankelijk een raadsel.Meerdere mensen belden het alarmnummer nadat ze het roofdier door tuinen hadden zien lopen in Stockbridge, een voorstad van Atlanta. Een van hen zag het dier haar hond aanvallen."Ik heb hem nog nooit zo horen blaffen", zei de eigenaar over haar teckel Journey. Ze zag daarna de tijger in haar tuin springen. "Ik viel huilend op de grond toen mijn man schreeuwde dat de tijger boven op mijn hond was gesprongen."Journey kon ontsnappen doordat de politie het vuur opende op de tijger. De hond hield slechts enkele schrammen over aan de aanval, de tijger werd doodgeschoten."Omdat de tijger huisdieren begon aan te vallen werd besloten dat het noodzakelijk was het dier dood te schieten. Dat gebeurde snel en humaan", zei een politiewoordvoerder achteraf.Na de dood van de tijger bleef het nog uren onduidelijk waar het dier vandaan was gekomen. Dat mysterie werd pas opgehelderd toen een circus de politie belde. Het dier was tijdens een transport ontsnapt.De 6-jarige Suzy was door het opgeheven Ringling Bros. Circus verkocht aan een Duits circus. Het dier werd vanuit Florida naar Memphis vervoerd om naar Europa te vliegen. Onderweg moet ze zijn ontsnapt.Wanneer Suzy precies de benen nam is onduidelijk; pas bij aankomst in Memphis werd haar afwezigheid ontdekt. De laatste keer dat verzorgers haar hadden gezien, was bij een tussenstop in Georgia op dinsdagavond. Het circus onderzoekt nog wat er precies is misgegaan.