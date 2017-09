Brandweer redt paard uit zwembad in Maarheeze

Brandweerlieden hebben woensdagmiddag rond 14.45 uur een paard uit een zwembad gered in Maarheeze.Het paard was bij een woning aan de Klaterspeelweg in een zwembad terechtgekomen. Met behulp van de brandweer is het paard uit het zwembad gehaald. Het paard bleef ongedeerd.