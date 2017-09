Attente agenten besparen strompelende man lange wandeling

Omdat hij toch wel erg slecht ter been was, besloten surveillerende agenten woensdagochtend toch maar even aan de man die over het fietspad langs de Spuiweg in Terneuzen liep, waar naartoe hij precies onderweg naartoe was. Waarmee ze hem een flinke wandeling bespaarden.



De 74-jarige man bleek net te zijn ontslagen uit het ziekenhuis, en was van plan om naar zijn huis in Absdale te lopen. Daarmeee had hij nog een wandeling van zo'n zestien kilometer voor de boeg.



Omdat de agenten er van overtuigd waren dat de man zo ver niet zou kunnen lopen, besloten zij de man naar huis te brengen. Eenmaal bij zijn woning aangekomen bleek zijn vrouw behoorlijk overstuur te zijn omdat ze niet wist waar haar man was.

Reacties

07-09-2017 16:25:30 Sjaak

Moderator



WMRindex: 15.830

OTindex: 27.111

@allone : Misschien overmoedig na zijn herstel en ontslag uit het ziekenhuis.

07-09-2017 16:35:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.271

OTindex: 55.911

@allone : Dat zou zomaar kunnen. De man is niet zo jong meer en dan kan een ingrijpende gebeurtenis als een ziekenhuisopname voor acute verwardheid zorgen. Meestal gaat die weer over maar het kan ook de aanzet zijn voor echte dementie.

