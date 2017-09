Tinderdate verloopt vlekkeloos tot ze naar het toilet gaat

Hun Tinderdate in een restaurant in Bristol verliep zo goed dat ze besloten thuis nog een glaasje wijn te drinken. Het was een geweldige avond tot ze naar het toilet moest.Liam Smyth vertelt online hoe zijn date even later met paniek in haar ogen weer in zijn woonkamer stond. “Ik heb een grote boodschap gedaan en het toilet wilde niet doortrekken”, vertelde ze. “Ik weet niet waarom ik het deed, maar ik raakte in paniek en viste alles uit de pot. Ik draaide het in toiletpapier en gooide het door het raam.” Dat is op zich al vrij smerig, maar het verhaal wordt nog veel erger. Er bleek namelijk een ruimte te zitten van een halve meter breed tussen het binnenste badkamerraam en het buitenste raam. Dat had de dame in kwestie niet door. Ze had dus haar bijzondere pakketje in die loze ruimte gegooid.De vrouw dacht echter dat ze er wel tussen kon kruipen om het weer op te vissen. “Ik gaf haar een zetje en ze ging met haar hoofd omlaag de krappe ruimte in. Het lukte. Ze viste het pakje op en gaf het aan me door. Vervolgens vroeg ze een beetje hulp om weer uit de ruimte te raken. Ik nam haar pols en trok, maar ze zat vast. Compleet. Het lukte niet om er weer uit te raken.” Nadat ze een kwartier ondersteboven vast zat, belde Liam de brandweer. Die wist haar uiteindelijk uit haar benarde positie te bevrijden.De twee gaan graag nog eens op date.