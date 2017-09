Stapel brieven uit Tweede Wereldoorlog gevonden op bankje Utrecht Centraal

"Het zijn er meer dan 100, 150 misschien wel." Een echtpaar uit Den Bosch heeft op een bankje op perron 18 van station Utrecht Centraal een tas gevonden, met daarin een stapel brieven uit de Tweede Wereldoorlog."Datum 1942-1944. Het is een bijzondere vondst waarvan we hopen dat deze snel bij de rechtmatige eigenaar terecht komt", schrijft Rens Zonnenberg op zijn Facebookpagina. Hij hoopt dat zijn Facebookbericht veel gedeeld wordt, om zijn zoektocht te versnellen.De brieven bevatten persoonlijke verhalen uit de oorlog. "Het is allemaal wat moeilijk leesbaar, want het is een oud handschrift. Maar het is wel allemaal in het Nederlands”, zegt Zonnenberg tegen het AD.Toen het echtpaar de tas zag staan op het bankje, hebben ze een tijdje gewacht om te kijken of iemand het zou ophalen. Maar dat gebeurde niet. Ze namen de tas mee naar huis, en meldden de vondst ook bij NS.Zonnenberg vertelt dat het gaat om een briefwisseling tussen twee mensen, waarschijnlijk geliefden. De één komt uit Herzogenrath, vlak over de Duitse grens. De ander uit Heerlen.De vinder heeft volgens het AD een paar brieven gelezen. Daarin ging het over wat ze gegeten hebben en over of het veilig is. "Echt een schets van wat ze in die tijd hebben beleefd." Een brief sluit af met 'je liefhebbende man', ene meneer Ortmanns.De oproep van Rens Zonnenberg om de eigenaar van de brieven te vinden, wordt op Facebook veel gedeeld.UPDATEDe eigenaar van de brieven is terecht. Volgens 1Limburg gaat het om een man uit Brunssum. De brieven, die deels door zijn vader waren geschreven, wilde hij aan zijn dochter laten zien. Op het station had de man de tas met brieven per ongeluk laten liggen.