Rusland bouwt nieuwe straat dwars door woning

Toen twee Russen thuiskwamen na het werk, stonden ze wel voor een heel onaangename verrassing. Hun huis was deels platgegooid en er liep opeens een nieuwe weg door.Wat er van hun woning overbleef, was bovendien volledig onbewoonbaar. Volgens de lokale autoriteiten had ‘niemand het huis vernield’, maar die trokken hun statement in nadat de bewoners hun officiële documenten bovenhaalden.Ze eisen nu 3,6 miljoen roebel (bijna 40.000 euro) van de regering om een nieuw huis te kunnen bouwen. De vrouw is van plan om op de nieuwe straat te kamperen totdat het dispuut is uitgeklaard.