Thaise zwerfhonden helpen met boeven vangen

Zwerfhonden zorgen voor veel overlast in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Maar daar hebben ze nu wat op bedacht; de zwerfhonden gaan helpen om criminaliteit op straat aan te pakken.



De honden hebben een speciaal vest gekregen, dat is uitgerust met een verborgen camera en een blaf-detector. Als de waakhond iets niet vertrouwt en begint te blaffen, gaat de camera automatisch aan en begint met filmen. Een bewaker in de buurt kan dan meteen live meekijken en de politie bellen als dat nodig is.



Voorlopig gaat het nog om een proef. De bedenkers hopen dat mensen in Bangkok de dieren straks niet meer als overlast zien, maar als echte helden.

Reacties

06-09-2017 13:42:27 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.088

OTindex: 2.645

Zelf hou ik er rekening mee dat de bewoners van Bangkok de dieren als leveranciers van gratis camera's gaan zien.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: