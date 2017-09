Strijd in Australie om chocoladetaartje

Een chocoladetaartje in de schappen bij de Australische supermarktketen Woolworths verdeelt AustraliŽ. Het taartje wenst het feestvarken een 'Special Person's Day' en dat ligt vandaag gevoelig, precies op de Australische Vaderdag.Honderden boze klanten schreeuwen het uit van verontwaardiging op de facebookpagina van de supermarkt en vinden dat Woolworths is doorgeschoten in zijn politiek correctheid. Veel van hen dreigen nooit meer bij de winkel te komen. "Dit is een klap in het gezicht voor alle geweldige vaders", schrijft een moeder.Maar er is ook een andere kant van het verhaal. Het aantal AustraliŽrs dat het opneemt voor de winkel lijkt inmiddels een stuk groter. Ze wijzen er bijvoorbeeld op dat er allerlei teksten op de taartjes stonden, bijvoorbeeld 'Dad!', en dat er slechts enkele met de gewraakte tekst bij lagen.In de foto waar de rel mee begon waren de andere taartjes 'toevallig' net buiten beeld.Anderen wijzen op de kinderen die opgroeien zonder hun vader, maar die wel een vaderfiguur in hun leven hebben, en die vandaag willen bedanken.De twee kampen zijn momenteel druk verwoed in een strijd op de facebookpagina van de winkel, waar de berichten nog steeds binnenstromen.