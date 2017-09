Kat vindt slang onder speelgoedtractor

Het was zondagavond even schrikken voor Elke Denkers uit 's-Heerenberg. Onder de in de achtertuin geparkeerde speelgoedtractor van haar 4-jarige zoontje Bryant bleek ineens een zo'n 40 centimeter lange slang een plekje te hebben bemachtigd.



"De kat zat raar te mauwen, liep te ijsberen langs die tractor en zat er met zijn poot alsmaar tegenaan te tikken", vertelt de 's-Heerenbergse. "Toen ik ging kijken, hoorde ik er gesis onder vandaan komen. Daarna heb ik m'n vriend geroepen, want ik ben niet zo'n held."’



Als haar vriend Arron de tractor op z'n kant legt, treft het stel de slang aan. De dierenambulance haalt het dier vervolgens op. Het zou gaan om een niet-giftige jonge koningsslang of - een familielid daarvan - een melkslang. Deze slangen komen in Nederland normaal niet voor. Het dier is dus waarschijnlijk ergens ontsnapt. Medewerkers van de dierenambulance gaan de gezondheid van de slang controleren. Daarna zal het dier worden overgebracht naar een reptielenopvang.



En Elke Denkers, die is inmiddels bekomen van de schrik. "Ik ben allang blij dat de slang door de kat is gevonden en niet door één van onze kinderen."

